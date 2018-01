Tom Boonen op podium in 24u van Dubai 00u00 0

Met een 90-tal wagens aan de start werd de 13de editie van de 24U van Dubai een succes. Het QSR Racing Team van Stefaan Schoonjans (met Tom Boonen) nam er voor de derde opeenvolgende maal deel met een BMW M235i en eindigde - na de winst van 2016 in de klasse Cup 1 - ook dit jaar op het podium. Het QSR-vijftal - Jimmy De Breucker, Mario Timmers, Rodrigue Gillion, Tom Boonen en Simon Klemund - stuurde de BMW naar een fraaie derde plaats in hun klasse. Tom Boonen blikt dan ook positief terug. "Ik heb 's nachts twee rijbeurten afgewerkt en dan nog een beurt op zaterdag. Het was druk op de baan en niet altijd eenvoudig om de vele valstrikken te vermijden. Dat is aardig gelukt en ik kon constante tijden laten noteren, wat me tevreden stemt. We hebben als team een goede prestatie geleverd. 2018 is alvast goed begonnen voor ons." (JCA)

