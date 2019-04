Exclusief voor abonnees Tom Boonen keert terug naar 'peloton' 02 april 2019

00u00 0

Tom Boonen (38) heeft de draad weer opgenomen als wegkapitein van een wielerteam, maar het is geen truitje van Quick.Step dat rond zijn schouders hangt, wel dat van het Martini Racing Ciclismo Team. De voormalige wereldkampioen schaart zich namelijk achter een project om horecamensen samen te brengen op de koersfiets en hen zo aan te sporen er een gebalanceerde levensstijl op na te houden. Momenteel telt de club al 45-tal leden, maar dit aantal wil men met Tom Boonen als uithangbord tegen het einde van het jaar verdubbelen. En de voormalige profrenner neemt zijn taak als wegkapitein ter harte. Hij trok in januari al mee op stage naar het Spaanse Calpe en is van plan om geregeld mee op tocht te gaan met de wielertoeristen. Na zijn carrière had Boonen even genoeg van de fiets, maar als wielertoerist voelt hij de liefde wel weer opbloeien. "Ik ben wel nog in prima conditie, maar ik ga nu vooral lopen in mijn vrije tijd", vertelt hij. "Het is wel plezant om af en toe eens weer op de pedalen te stampen." (PKM)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen