Tom Boonen gaat snelle, dure auto's verkopen 19 maart 2018

U droomt van een exclusieve bolide en hebt enkele honderdduizenden euro's te veel? Dan kunt u vanaf zaterdag terecht bij Tom Boonen. De voormalige wereldkampioen wielrennen heeft met twee medeinvesteerders IconicCars opgericht, een zaak gespecialiseerd in dure, snelle wagens. In de showroom zal onder meer een Bugatti Veyron prijken, een wagen waarvan er maar drie in België geleverd zijn. Pronkstuk is een Ferrari Sergio uit 2014. Die kost 3,5 miljoen euro. "Ik heb een bestand van mensen die exclusieve wagens kunnen en willen kopen", maakt de kersverse autohandelaar zich sterk. (DB)