Tom Boonen gaat exclusieve auto's verkopen: als 't maar snel gaat voor Tornado Tom Dietert Bernaers

19 maart 2018

05u45 0 De Krant Dat Tom Boonen van dure, snelle wagens houdt, wisten we al. Nu heeft de ex-renner van die hobby zelfs zijn beroep gemaakt: als medezaakvoerder van IconicCars gaat hij exclusieve vierwielers slijten. Minimumprijs: 200.000 euro.

Volgende zaterdag gaat IconicCars van start. Het is géén hobby, beklemtoont Boonen. "Ik was aan het nadenken om voor mezelf te beginnen in de aan- en verkoop van exclusieve auto's", zegt hij in 'De Tijd'. "Op zoek naar iemand die mij auto's kon leveren, stootte ik op Carconnex, een grote onafhankelijke auto-invoerder in Tienen. Zij verkochten nog niet aan consumenten maar alleen aan zakelijke klanten. Ik was onder de indruk van de infrastructuur en de service, en dacht: misschien kan ik met hen samenwerken? Vanaf dan is het snel gegaan."

