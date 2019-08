Exclusief voor abonnees Tom Boon HLN-speler van de match 26 augustus 2019

De cirkel is rond. Net als in de openingsmatch van het EK tegen Spanje werd Tom Boon door de lezers van HLN in de finale verkozen tot Red Lion van de match. "Overbodig te zeggen dat onze volledige kern speler van de match is", aldus een stralende Boon.