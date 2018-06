Tokio massaal naar wc tijdens rust 23 juni 2018

Met meer dan 9 miljoen zijn ze in Tokio. Als die dan tot aan de rust wachten om naar het toilet te gaan, neemt het waterverbruik in de Japanse hoofdstad plots gigantische proporties aan. Gelukkig was de watermaatschappij erop voorzien. Bij de rust steeg het verbruik met 24% en na affluiten zelfs met 50%. (VH)

