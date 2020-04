Exclusief voor abonnees Tokio herzet de teller 01 april 2020

Het aftellen naar Tokio 2020 - of beter Tokio 2021 - kan herbeginnen. Sinds het IOC en Japan maandag beslisten om de Olympische Spelen met één jaar uit te stellen, is ook de klok meteen herzet. Geen 117 dagen meer tot de start van de Spelen, maar wel 479. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) bleef alvast niet bij de pakken zitten en organiseerde al meteen een olympische stage in het najaar. Van 14 tot 21 november trekt Team Belgium, net als in december, naar Belek aan de Turkse Rivièra. (VH/BF)

