Toevloed van zuiderse vogels in ons land 19 mei 2018

Er worden deze lente opvallend veel mediterrane vogels waargenomen in ons land. Zo zijn er al in alle provincies hoppen gezien, vlogen er al zeker negen roodstuitzwaluwen voorbij en werden er zes grielen gemeld - soorten die maar zelden zo ver in het noorden doordringen. Ze overwinteren in Afrika en broeden in het Middellandse Zeegebied. Maar soms gebeurt het dat ze op hun voorjaarstrek te ver doorvliegen, wat biologen 'overshooting' noemen. Hoe dat komt, is niet geweten.

