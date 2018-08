Toeter tegen gsm achter het stuur 21 augustus 2018

Beste Carlo, hopelijk krijgt je oproep in 'Dialoog' van maandag een massale respons. Gsm'en achter het stuur is iets waar ik mij ook blauw aan erger. En zoals je zegt, is de controle erop zo goed als onbestaande. Wij wonen op de boerenbuiten waar nu veel tractoren en zware landbouwvoertuigen op de baan zijn. Bijgevolg geeft het levensgevaarlijke situaties wanneer chauffeurs met hun gsm bezig zijn achter het stuur. Toch is het hier schering en inslag.

Lutgarde Vanderwegen, Bierbeek

