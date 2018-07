Toestemming nodig voor elke foto op school 07 juli 2018

Vanaf volgend schooljaar staat in de reglementen van de scholen van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs dat iedereen die op foto's of filmpjes in beeld komt toestemming moet geven voor die beelden. De scholen verwijzen naar de nieuwe privacywetgeving. Het is niet de bedoeling om ouders op de vingers te tikken als ze beelden maken, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de onderwijskoepel van steden en gemeenten. De passage moet scholen vooral indekken voor als een ouder een klacht zou indienen. Door het schoolreglement te ondertekenen, ligt vast dat alleen degene die de foto nam verantwoordelijk gesteld kan worden. Maar Delbaere vindt de regels zelf overdreven, zo zegt hij nog."Die regels zijn er niet zomaar gekomen", reageert de voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie). "Schoolfeesten zijn bovendien activiteiten waar je op voorhand goede afspraken over kan maken."

