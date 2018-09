Toestel 01 september 2018

Heeft u er ooit bij stilgestaan dat het woord 'toestel' eigenlijk afgeleid is van een werkwoord? Het Genootschap Onze Taal wel: "'Toestel' is afgeleid van het werkwoord 'toestellen', dat bestaat uit het bijwoord 'toe' en het werkwoord 'stellen'. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. In de loop van de negentiende eeuw kwam 'toestel' algemeen in gebruik, waarbij het het tot dan gebruikelijke woord 'gestel' verdrong. 'Gestel' had als basisbetekenis 'samenstel, een geheel van bij elkander behorende delen'."