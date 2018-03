Toestelletje meet vruchtbaarheid in 30 seconden 05 maart 2018

00u00 0

Sommige vrouwen weten het aan de gevoeligheid van hun borsten of eierstokken, maar nieuwe technologie zorgt ervoor dat je nu ook kan aflezen op een toestel of je vruchtbaar bent. Wie er 400 euro voor veil heeft, weet via de LadyComp in een halve minuut tijd of ze die dag vruchtbaar is of niet. Al duizend Belgische vrouwen kochten het toestel, zegt de producent.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN