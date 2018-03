Toestelletje leest ondertitels voor aan blinden 17 maart 2018

Ook blinden kunnen nu ondertitelde televisieprogramma's volgen. Een Brugs bedrijf heeft daarvoor een toestel ontwikkeld dat ondertitels voorleest. Gebruikers kunnen kiezen tussen een mannelijke of vrouwelijke stem en een Vlaams of Nederlands accent. De FoxLinq van Optelec controleert zestien keer per seconde het beeld van je tv op ondertitels. Zo kunnen blinden ook perfect het nieuws volgen wanneer bijvoorbeeld een buitenlander aan het woord is. Het toestel kost 649 euro en werkt op alle tv's, maar een digibox is wel noodzakelijk. Uitgestelde programma's zouden geen probleem mogen zijn. Rita Schouterten (42) uit Hasselt is volledig blind en bestelde meteen een exemplaar. "Hier wacht ik al lang op. Ik ken geen Engels en te weinig Frans om alles te kunnen volgen. Mijn ouders vertaalden wel, maar dat ging niet snel genoeg." (ADA)

