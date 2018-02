Toestel met 66 passagiers verdwijnt van radar 19 februari 2018

In Iran is zondag een passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Aseman Airlines neergestort in de bergachtige regio in de buurt van het stadje Semirom. Het toestel, een ATR-72, verdween ongeveer 50 minuten na het opstijgen in hoofdstad Teheran van de radar. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het erg onwaarschijnlijk dat iemand het ongeluk heeft overleefd. Er waren 66 mensen aan boord. Over de oorzaak is nog niets bekend. Een woordvoerder van de Rode Halve Maan verklaarde aan de staatszender IRIB dat er op het moment van de feiten een zware sneeuwstorm woedde in de regio.

