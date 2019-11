Exclusief voor abonnees Toestand van Gerben Thijssen evolueert positief na val op Zesdaagse 20 november 2019

Een week na de zware val van baanwielrenner Gerben Thijssen op de Zesdaagse van Gent gaat het steeds beter met hem. Gisteren werd hij geopereerd aan het sleutelbeen."Hij praat, maar is snel moe", laat Lotto Soudal weten. De renner voert gesprekken en is helder van geest. "Dat is zeer goed nieuws. Maar hij is zijn ziekenhuisbed nog niet uit geweest. Vandaag (gisteren, red.) wordt hij geopereerd aan het sleutelbeen en dat zal de eerste keer zijn dat hij z'n bed kan verlaten. Het blijft afwachten of er gevolgen zijn van de hersenbloedingen." Als de situatie positief blijft evolueren, mag Thijssen mogelijk volgende week naar huis. (WSG)