Toestand neergeschoten agent onveranderd 24 september 2019

De politieagent die in Luik werd neergeschoten tijdens een verkeerscontrole ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zijn situatie is na twee operaties onveranderd: Maxime P. (32) is kritiek, maar stabiel. "Er is dus geen negatieve of positieve evolutie. Daarom moeten we wachten en blijven hopen. Hij is in goede handen", zegt zijn familie via de politie van Luik. "Elke dag proberen de dokters de medische bijstand af te bouwen." Maxime P. en zijn collega vertrokken op 9 september voor de controle van een slapende man in een foutgeparkeerde camionette. Toen Maxime de man wilde fouilleren, schoot die hem in het hoofd. De andere agent schoot uit zelfverdediging op de schutter. Die overleed. (SRB)