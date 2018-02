Toestand Andrei blijft kritiek 09 februari 2018

00u00 0

"De dokters doen al het mogelijke om hem hier zo snel mogelijk door te krijgen, maar we moeten geduld blijven oefenen", klinkt het bij de familie van Andrei Lugovski. De voormalige 'Idool'-finalist ligt al meer dan een week in het ziekenhuis omdat hij vergiftigd werd met thallium, het dodelijke bestanddeel van rattenvergif. "Zijn toestand is nog altijd kritiek, maar stabiel. Het is wachten tot wanneer zijn lichaam sterk genoeg is. Gelukkig is hij fysiek in orde door dagelijks te fitnessen en te joggen." De familie hoopt dat het gerechtelijke onderzoek - waarbij enkele vrouwelijke diehardfans van Lugovski in de gaten gehouden worden - snel vooruitgang boekt. "Als het een fan is, kunnen we ons niet inbeelden wat Andrei haar ooit misdaan heeft. Hij zorgt er altijd voor dat hij iedereen evenveel aandacht geeft. Hij heeft geen favorietjes."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Andrei Lugovski