Exclusief voor abonnees Toeristische sector maakt zich nog geen zorgen 25 januari 2020

00u00 0

Nu Chinese reisbureaus voorlopig geen binnen- en buitenlandse pakketreizen meer mogen verkopen, vreest Visit Brussels dat het coronavirus ook bij ons een grote impact zal hebben. Toerisme Vlaanderen en de stad Brugge panikeren voorlopig niet. "In absolute cijfers staat China niet op kop wat toeristen betreft, het gaat maar om enkele procenten", zegt Jeroen Roppe, woordvoerder van de toeristische dienst van Brussel. "Als je kijkt naar het aantal overnachtingen in Brussel, gaat het om ongeveer 5%. Maar de Chinese markt is wel de sterkst stijgende. We moeten het dus goed opvolgen." Het aantal Chinese toeristen in Vlaanderen stijgt jaar na jaar. In 2018 was het land goed voor 161.717 aankomsten - bezoeken zonder overnachting - op een totaal van 14.034.171. "China staat daarmee op een negende plek", zegt Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. "En ook al komen er elk jaar ongeveer 30.000 bij, 60% van het totale aantal toeristen komt nog altijd uit onze buurlanden. Met andere woorden: het toerisme hier zal door het coronavirus niet 'op zijn gat' vallen." Ook in Brugge maken ze zich nog geen grote zorgen. "Sowieso zijn januari, februari en maart kalme maanden", zegt toerismeschepen Philip Pierins. (BCL)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis