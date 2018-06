Toeristentaks in Nieuw-Zeeland omdat het zo populair is 16 juni 2018

Wie Nieuw-Zeeland wil bezoeken, zal daar vanaf volgend jaar wat dieper voor in de buidel moeten tasten. Minister van Toerisme Kelvin Davis gaat een toeristentaks tot 35 Nieuw-Zeelandse dollar, zo'n 21 euro invoeren. "Nieuw-Zeeland is een buitengewone bestemming voor toeristen en de stijgende aantallen bevestigen de populariteit van ons unieke land. Maar het succes brengt ook een last met zich mee", zei Davis. In 2017 bezochten 3,8 miljoen toeristen het land. En dat terwijl de bevolking amper 4,5 miljoen inwoners telt. Ook de komende 7 jaar wordt een groei verwacht. Tegen 2024 zouden jaarlijks 5,1 miljoen bezoekers Nieuw-Zeeland aandoen, meer dan een derde meer dan in 2017.