Exclusief voor abonnees Toeristen vinden weg naar Brugge niet meer 19 juli 2019

00u00 0

De horeca in Brugge maakt zich zorgen, want het is uitzonderlijk kalm in de West-Vlaamse hoofdstad. Hotels verkopen beduidend minder kamers en terrassen blijven 's avonds leeg. "Nog nooit meegemaakt in 25 jaar", zegt één van hen. Volgens Horeca Brugge valt er te weinig te beleven in de zomer. "We hebben nood aan evenementen of tentoonstellingen om volk te lokken. Nu zijn die er amper. Ook het winkelaanbod volstaat niet om Vlaamse toeristen te overtuigen een dagje Brugge te plannen." Het stadsbestuur gaat uit van een "tijdelijk dipje".