Exclusief voor abonnees Toeristen vernielen Nederlandse bloemvelden 28 maart 2019

00u00 0

De bloembollenvelden in Nederland worden vertrappeld door toeristen, die op de velden springen om selfies te maken. Volgens kwekers wordt de situatie jaar na jaar erger. Ruim 1 miljoen toeristen wereldwijd bezoeken deze maanden de bollenstreek, tussen Den Haag en Amsterdam. Een campagne moet voorkomen dat ze schade aanrichten. Er komen banners, borden en dranghekken met de slogan 'Enjoy the Flowers, respect our Pride'. Als het nodig is, zullen vrijwilligers worden ingeschakeld om toeristen te tonen waar ze wel foto's kunnen maken.