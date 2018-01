Toeristen nog dagen vast in Zwitserse grot 25 januari 2018

De zeven toeristen en een begeleider die zondag door onverwacht wassend water geblokkeerd zijn geraakt in een grot in Zwitserland, moeten nog enkele dagen wachten voor ze gered kunnen worden. Ze zullen ten vroegste in het weekend het grottenstelsel kunnen verlaten. Afgelopen zaterdag was de groep vertrokken voor een excursie van twee dagen in de beroemde grot van Hölloch. Door het wassende water kon de groep zondag het enorme grottenstelsel niet meer verlaten, maar op drie kilometer van de uitgang konden ze wel op een veilige plaats hun bivak opslaan. Door de huidige weersomstandigheden en de recente hevige regen bleef een reddingsoperatie evenwel onmogelijk. Pas in het weekend wordt beterschap verwacht. In de loop van de komende dagen zullen de toeristen wel opnieuw bevoorraad worden.

HLN

