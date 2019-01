Toeristen moeten entreegeld betalen in Venetië 02 januari 2019

Venetië mag binnenkort een taks heffen op alle toeristen die de stad een bezoek brengen, zo is bepaald in de Italiaanse begroting. Tot nu toe moesten enkel bezoekers die er overnachten een taks betalen, maar voortaan geldt dat ook voor dagjesmensen. De taks zal tussen de 2,50 en 10 euro bedragen en vervangt de huidige toeristentaks. Jaarlijks rekent men op 50 miljoen euro aan inkomsten. De jongste jaren kreunt Venetië onder het alsmaar toenemend aantal toeristen. De stad heeft amper 55.000 inwoners, maar telde vorig jaar zo'n tien miljoen overnachtingen. Het aantal eendagstoeristen ligt zelfs dubbel zo hoog. De belasting is niet de enige maatregel die Venetië neemt in de strijd tegen het massatoerisme. Zo is het bijvoorbeeld verboden om neer te zitten op de trappen van monumenten.

