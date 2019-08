Exclusief voor abonnees Toeristen geëvacueerd na brand op Grieks eiland 26 augustus 2019

Het Griekse eiland Samos, vlak voor de kust van Turkije, brandt. De droogte, hoge temperaturen en een stevige wind zorgden ervoor dat zaterdag liefst 68 branden ontstonden en ook gisteren was het vuur nog niet geblust. Omdat de branden woedden in de buurt van een aantal hotels, werden honderden toeristen al uit verschillende resorts en van de stranden geëvacueerd en ondergebracht in een arena bij het havenstadje Pythagorion, waar geen gevaar zou zijn. Om de branden te blussen werden vliegtuigen ingezet.

