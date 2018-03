Toeriste bevalt in Rode Zee "Ongewoon, maar niet ongezond" 14 maart 2018

Van alle bevallingsbeelden die u ooit al gezien heeft, is dit er toch eentje dat niet snel vergeten zal worden. Een Russische vrouw stapt in bikini en met dikke buik de Rode Zee in, en komt er opnieuw in bikini - maar met een baby - weer uit. Toeval? Nee. De grijze man bij haar is een dokter die gespecialiseerd is in bevallingen in zee. "Ongewoon is het wel. Ongezond niet", zegt professor gynaecologie Hendrik Cammu (VUB). "Ik ken het ecosysteem van de Rode Zee niet, maar vermits dat een plek is waar je kan zwemmen zonder stande pede ziek te worden, zal het wel redelijk proper water zijn. Voor het kind is het dus niet gevaarlijk: het is zelfs normaal dat een pasgeboren baby metéén massa's bacteriën aantrekt - binnen het uur na de geboorte zitten er al miljoenen bacteriën in de darmen en op de huid. Ook voor de moeder is er geen probleem, want ze zal vast geen úren in zee liggen voor ze bevalt. Ook bij ons worden er kinderen onder water geboren - weliswaar niet in de Noordzee of de Dender - maar er zijn een aantal ziekenhuizen, in Oostende bijvoorbeeld, die gespecialiseerd zijn in onderwaterbevallingen. Da's wat anders dan open water, maar sommige mensen zullen dat wel een nieuwe sensatie vinden, zeker?" (SSL/TK)

