Toerist raakt met laarzen vast in zand en verdrinkt 15 maart 2018

Een Franse toerist is gisterochtend aan het strand van Koksijde om het leven gekomen. Hij werd bewusteloos aangetroffen door wandelaars, die meteen de hulpdiensten verwittigden en met reanimatie begonnen. Er kon echter geen hulp meer baten en het slachtoffer overleed op weg naar het ziekenhuis. Toen de man gevonden werd, zat hij met zijn laarzen vast in het zand. Mogelijk raakte hij dus onwel in een poging zich los te wrikken en verdronk hij. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld om de precieze doodsoorzaak te achterhalen. De 65-jarige Fransman was samen met zijn echtgenote op reis in ons land. (BBO)

