Toerist komt naar Vlaanderen voor lekker eten en geeft verblijf 8,3/10

De recreatieve verblijfstoerist in onze kunststeden - Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen - is gemiddeld 43 jaar oud en zakt naar Vlaanderen af voor ons erfgoed én ons lekker eten. Hij combineert zijn verblijf ook graag met een andere bestemming, meestal een andere kunststad in Vlaanderen. Gemiddeld geeft hij zijn trip een tevredenheidsscore van 8,3 op 10, en hij trekt dan ook graag zijn portefeuille open: gemiddeld besteedt een toerist in de kunststeden 150 euro per nacht. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat Toerisme Vlaanderen samen met de toeristische organisaties van de zes steden liet uitvoeren. Het recreatief verblijfstoerisme in onze kunststeden is goed voor een omzet van ruim 1 miljard euro, zo werd becijferd. Voor het onderzoek werden tussen april 2017 en april 2018 zo'n 3.873 toeristen bevraagd uit eigen land en uit de elf belangrijkste buitenlandse herkomstlanden. (NV)

