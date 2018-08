Toerist gereanimeerd tijdens beklimmen Belfort Brugge 02 augustus 2018

Het Belfort van Brugge moest gisterochtend worden ontruimd nadat een toerist onwel was geworden tijdens de beklimming van de toren. De hulpdiensten konden de man reanimeren, waarna een klimteam van de brandweer hem naar beneden bracht. Het slachtoffer werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is lang niet de eerste keer dat een toerist bezwijkt tijdens het trotseren van de 366 treden, zeker in volle zomer. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) vraagt "om enige voorzichtigheid bij deze warme temperaturen". (MMB)