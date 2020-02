Exclusief voor abonnees Toerisme levert 7,2 miljard euro op 20 februari 2020

Toerisme heeft in 2018 voor 7,2 miljard euro bijgedragen aan de Vlaamse en Brusselse economie. Verblijfs- en dagtoeristen spendeerden in Vlaanderen samen 5,4 miljard euro, ofwel 2,6% van de totale bruto toegevoegde waarde. In het Brussels Gewest gaat het om 1,8 miljard euro (2,5% van bruto toegevoegde waarde). Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Vlaamse Statistische Autoriteit. In vergelijking met 2016 bracht toerisme de Vlaamse economie 260 miljoen euro meer op (+4%). Het aantal overnachtingen groeide vorig jaar met 1,5%, tot naar schatting 33,6 miljoen. De binnenlandse en Nederlandse toeristen blijven het grootste aandeel uitmaken, met respectievelijk 50% en 11% van alle overnachtingen.