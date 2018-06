Toerisme is aanslagendip te boven 19 juni 2018

Het toerisme in België is er weer helemaal bovenop na een slecht 2016. Meer dan 16 miljoen binnen- en buitenlandse toeristen hebben vorig jaar ruim 38,6 miljoen nachten doorgebracht in ons land. Een record, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau Statbel. Het aantal overnachtingen lag zo 5% hoger dan in 2016 en 1% boven het niveau van 2015. Vooral Brussel, dat de zwaarste economische klappen opliep na de aanslagen van 22 maart 2016, kroop helemaal uit het dal met 22% meer bezoekers die een nachtje of langer in de hoofdstad verbleven. Ruim de helft van de overnachtingen werd trouwens door Belgen geboekt. De Nederlanders waren de grootste groep buitenlandse toeristen, goed voor net geen 5 miljoen overnachtingen. De Fransen, Duitsers en Britten vervolledigen die top vijf. Bijna de helft van hen (49%) sliep in een hotel. Ook vakantiewoningen (16%), vakantieparken (14%) en jeugdherbergen (11%) zijn populair.

