Toenemende wolken

HET WEER 02 april 2020

Vandaag zijn er brede opklaringen in de ochtend en is het vrij koud bij temperaturen rond het vriespunt. Tegen de middag komen er wolkenvelden opzetten vanuit het noorden. Na de middag wordt het daarbij stilaan zwaarbewolkt. Op een lokaal drupje motregen na blijft het echter op de meeste plaatsen droog. Bij een zwakke tot soms matige westelijke wind bereikt het kwik een graad of 10.

