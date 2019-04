Exclusief voor abonnees Toen waren ze nog met drie 01 april 2019

Een ontsnapping met drie, in het openingsweekend van play-off 1. Standard had 20 hemelse minuten tegen Antwerp. Racing Genk voetbalde Anderlecht op een hoopje. Maar de power, de snelheid en de dynamiek die Club Brugge gisteravond ontwikkelde: die deden vriend en vijand pas écht opkijken. Met een stoet aan uitblinkers: Mata (links op foto), Denswil, Vormer, Vanaken, Dennis, Wesley... In play-off 1 moet je altijd met twee woorden spreken, maar Club opende 'with a bang'.

