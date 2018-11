Toen eindigde het met Europees ticket 30 november 2018

Iets meer dan 31 jaar is het geleden dat de Great Old op dit moment in het seizoen nog eens op de tweede plek stond. Op 7 november 1987 klopte Antwerp Anderlecht met 2-0 dankzij goals van Poortvliet en Severeyns én niet te vergeten, met een menigte van 40.000 fans op de Bosuil. Antwerp stoomde enkele weken later zelfs door naar de leiding en bleef tot de 31ste speeldag in de running voor de titel. Met de meet in zicht moest het toch nog afhaken. Uiteindelijk trok Club Brugge aan het langste eind en strandde Antwerp op de derde plek. Het hield er een Europees ticket aan over en zou het seizoen erna in de eerste ronde sneuvelen tegen het FC Köln van coach Christoph Daum en Pierre Littbarski. (SJH)