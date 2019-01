Toen Eddy Planckaert nog een Eddy'ke was 17 januari 2019

1970, dat is het jaar waarin Eddy Merckx bijna elke wedstrijd wint. Eddy Planckaert (foto) was toen 12, en al helemaal gebeten door de koersmicrobe. 'Groeten Uit' flitst de ex-renner, zijn vrouw Christa, hun dochter Stephanie, kleindochter Iluna en kleinzoon Devon terug naar de seventies, een tijd zonder flatscreens en smartphones. Al is dat niet zo'n grote schok voor de Planckaerts: tv-kijkend Vlaanderen kon 12 jaar lang zien hoe het gezin naar eenvoud streeft. Eddy en Christa voelen zich dan ook meteen thuis in de retro-omgeving. "Dit is de stijl die wij nog altijd graag zien." Iluna en Devon kijken wél hun ogen uit in het 'museum'. (TK)

