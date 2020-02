Exclusief voor abonnees Toelatingsproef voor iedereen die naar hoger onderwijs wil 06 februari 2020

Er komen op termijn verplichte toelatingsproeven voor álle opleidingen in het hoger onderwijs. Dat heeft minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het parlement gezegd. Dergelijke ijkings- en toelatingsproeven bestaan onder meer al voor ingenieurswetenschappen, diergeneeskunde en de lerarenopleiding. De Vlaamse regering wil nu een stap verder gaan en het systeem stapsgewijs voor alle opleidingen invoeren. Weyts pleit niet voor een algemene toelatingsproef waarbij enkel geslaagden aan de opleiding mogen beginnen, zoals het geval is bij wie (tand)arts wil worden. Geheel vrijblijvend worden de proeven evenmin: wie niet slaagt, zou pas na remediëring of bijvoorbeeld na het volgen van een zomercursus met de opleiding kunnen starten. (SPK)

