Toelatingsproef lerarenopleiding: wie goed scoort, heeft meer kans op slagen 12 maart 2019

Studenten die goed scoren op de toelatingsproef voor de lerarenopleiding, hebben beduidend meer slaagkans in het eerste jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse Hogescholenraad ( VLHORA) op basis van de eerste editie van de proef. Sinds 2016 organiseert VLHORA met steun van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) de verplichte toelatingsproef. Studenten kunnen die Instaptoets Lerarenopleiding op eigen tempo online afleggen via www.onderwijskiezer.be. Er wordt gepeild naar de Nederlandse taalvaardigheid, studievaardigheden en motivatie. Voor de bacheloropleiding lager onderwijs komt daar Frans en wiskunde bij. Het resultaat is niet bindend, een hogeschool kan een inschrijving niet weigeren. Nu blijkt wel dat hogescholen effectief inzetten op remediëring en trajecten op maat op basis van de resultaten van de proef, en dat verhoogt ook de slaagkans.

HLN