Toelatingsexamen arts 15 april 2020

Mijn dochter neemt deel aan het toelatingsexamen arts en is reeds volop met de voorbereiding bezig. Gisteren hoorden we dat het examen verplaatst is van 7 juli naar 25 augustus. Ik vroeg mij af of er bij de beslissing rekening werd gehouden met volgende punten: zomervakanties die reeds geboekt zijn (ook al is de kans reëel dat deze niet kunnen doorgaan). Worden wij door de overheid terugbetaald? Of gaat de minister ervan uit dat wij onze reis annuleren op eigen kosten? Wat met vakantiejobs die reeds geregeld zijn? Wat met de onzekerheid voor de studenten zelf? Daar waar ze normaal gezien tegen half juli duidelijkheid hebben over de te kiezen studierichting, zal dit nu begin september zijn; met alle gevolgen die daarmee verbonden zijn, bijvoorbeeld de zoektocht naar een studentenkamer.

