Toekomstige STVV-spits op de bank? 26 juni 2018

Hij begon tegen Frankrijk en Denemarken in de basis, maar de verwachting is dat Andrew Nabbout (25) vandaag op de bank start. De Australische spits (1m78) die ook aardig als rechtsbuiten uit de voeten kan, staat nadrukkelijk in het vizier van STVV. Nabbout, die pas in maart zijn debuut maakte bij Australië, speelt momenteel voor het Japanse Urawa Red Diamonds. Daar loopt zijn contract eind dit jaar af. (FKS)