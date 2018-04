Toekomst ziet er somber uit voor Yasmine: kleuter in handen van verkrachtende 'hippie van de islam' Redactie

06 april 2018

00u00 0 De Krant Het is zo goed als uitgesloten dat de Brusselse kleuter Yasmine (4) snel met haar moeder herenigd zal worden nu haar vader is gesneuveld in Syrië. Nog geen enkel westers land heeft ooit een kind vanuit vijandig gebied naar huis gehaald.

Gisteren berichtten wij dat de vader van Yasmine is omgekomen. Mehdi Atid nam zijn dochtertje mee toen hij vorig jaar als jihadstrijder naar Syrië trok. Dat gebeurde achter de rug van de moeder, van wie hij gescheiden is. De dood van Atid maakt de terugkeer van Yasmine er niet waarschijnlijker op. De militie waartoe hij behoorde, zou immers niet geneigd zijn om het kind te laten vertrekken - en het manu militari gaan bevrijden, lijkt dus geen optie te zijn.

In Frankrijk liep een vergelijkbare zaak in 2014 wel goed af precies doordat de vader nog leefde. Daar kreeg de moeder van de toen tweejarige Assia haar dochtertje terug van bij dezelfde militie door de vader te laten geloven dat ze hem wilde vervoegen in Syrië. Toen de man met het kind in Turkije verscheen om de moeder op te halen, werd hij prompt in de boeien geslagen en vorige maand zond een Franse rechtbank hem voor tien jaar naar de cel.

