Exclusief voor abonnees Toekomst, heden & verleden op vakantie in eigen koninkrijk 29 juni 2020

De toekomstige koningin van België, de huidige vorst en zijn voorganger, samen op één foto. Elisabeth (18) en Filip (60) zijn gisteren samen met de rest van het gezin naar de provincie Luxemburg getrokken voor een daguitstap. Aan het uitkijkpunt van de Tombeau du Géant in Bouillon kregen ze het gezelschap van koning Albert (86), en ook koningin Paola was erbij. Zaterdag had het gezin van Filip en Mathilde ook al een trip naar Limburg gemaakt. Het is duidelijk: de koninklijke familie is fan van het begrip 'staycation'.

