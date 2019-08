Exclusief voor abonnees Toekomst damestennis vandaag op één baan 31 augustus 2019

De 21-jarige titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 1) kijkt vannacht in de derde ronde van de US Open dé toekomst van het damestennis in de ogen, Coco Gauff (WTA 131). De amper vijftienjarige opvolgster van Serena en Venus Williams verbaasde afgelopen week alweer vriend en vijand met haar bluf, maturiteit, fysieke paraatheid en tennis. Gauff is de jongste speelster in de derde ronde van Flushing Meadows sinds Anna Kournikova in 1996. "We zijn allebei jong, maar ik ben nog wat verser", grinnikt de tiener. "Ik ben wel benieuwd hoe mijn spel gaat werken tegen haar. Maar ik wil ook fun hebben en genieten van het gevecht." Een strijd zou het wel eens kunnen worden daar Osaka nog altijd wordt verweten dat ze vorig jaar in de finale het feestje van Serena Williams mee verbrodde en het publiek wellicht de kant van nieuwe lieveling Gauff gaat kiezen. (FDW)

