Toegankelijkheid bezoekerscentrum laat te wensen over 28 februari 2018

Bij de oplevering van het nieuwe bezoekerscentrum in Kemmel had Toerisme Vlaanderen een paar opmerkingen over de toegankelijkheid. "Het blijkt dat een deur van het toilet niet breed genoeg is volgens de regels voor mensen met een beperking", verduidelijkt bevoegd schepen Etienne Cloet (N-VA). "Ook een boordsteen blijkt niet in orde voor rolstoelgebruikers." Het gemeentebestuur is daarover in discussie met de aannemer en de architect. "Alles wordt strikt opgevolgd door de bevoegde diensten en door een raadsman." Schepen Cloet wijst er op dat het niet de bouwheer is die in de fout ging. (CMW)