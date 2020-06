Exclusief voor abonnees Toch weer meer dan 100 nieuwe besmettingen 11 juni 2020

00u00 0

Er zijn de afgelopen 24 uur 132 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld - een stuk meer dan de 89 een dag eerder. Slechts één geval is geregistreerd in een woonzorgcentrum. In onze ziekenhuizen werden 24 nieuwe patiënten opgenomen met Covid-19, maar de algemene bezetting op de corona-afdelingen daalt verder naar 525 patiënten (-48). Daarvan liggen nu nog 102 patiënten op intensieve zorg, 13 minder dan een dag eerder. In de dagelijkse cijfers werden ook 10 nieuwe overlijdens gerapporteerd. 8 mensen overleden in de ziekenhuizen, 1 persoon in een woonzorgcentrum en 1 persoon thuis of elders. Alles samen overleden 9.629 Belgen aan de gevolgen van het coronavirus. (CMG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Covid-19

gezondheid

samenleving