Toch weer kamperende ouders voor school 26 februari 2019

00u00 0

Het kampeerseizoen is weer aangebroken voor ouders die hun kinderen op school willen inschrijven. In de Montessorischool in Oppem, bij Meise, is er nog geen digitaal aanmeldsysteem. Daarom zit er voor de ouders niks anders op dan een week te gaan bivakkeren.De 13 vrije plaatsen zijn daardoor al allemaal volzet. Er is zelfs al een reservelijst. De inschrijvingen starten pas vrijdagochtend. "Ik was samen met twee vrienden de eerste", vertelt 'aanstoker' Dieter De Catte, papa van Sem. "We hadden ons sowieso voorgenomen om ons hier vanaf zondagavond te installeren. Het gaat toch om de toekomst van je kind. Uiteindelijk bespaar je je een hoop stress als je hier één dag later toch moet komen staan." De ouders en grootouders lieten zich de stralende lentedag alvast welgevallen en maakten er het beste van. "Dit is eigenlijk een upgrade van mijn kantoor", lacht papa Dieter. "Hier kan ik in alle rust en in het groen buiten werken." (DBS)

