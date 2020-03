Exclusief voor abonnees Toch taalscreening voor kleuters 24 maart 2020

Er komt vanaf volgend schooljaar dan toch een taalscreening voor kleuters in de derde kleuterklas. Dat staat in het nieuwe onderwijsdecreet van minister Ben Weyts (N-VA) en is ook goedgekeurd door de Vlaamse ministerraad. Kinderen met een taalachterstand moeten dan het hele jaar door bijgeschoold worden. Is de achterstand op het einde van het schooljaar toch te groot, dan kan de klassenraad beslissen dat het jaar moet worden overgedaan. Ouders moeten het advies van de klassenraad niet volgen, maar dan moet de leerling in het eerste leerjaar wel een taalbadklas of een volwaardig alternatief volgen. Daarvoor wordt tot 20 miljoen euro extra per jaar vrijgemaakt. De taaltest kreeg veel kritiek, ook van coalitiepartners Open Vld en CD&V, die het een 'toegangsexamen' noemden. Toch gaan zij nu akkoord, omdat er sprake is van een individueel taalintegratietraject.

