Toch 'supercombinatie' Ewan-Greipel bij Lotto-Soudal? 18 juli 2018

André Greipel volgt zijn trouwe luitenant Marcel Sieberg zo goed als zeker niét naar Bahrain-Merida. 'De Gorilla' (36) kreeg net voor aanvang van de Tour een nieuw voorstel van Lotto-Soudal, waar hij zich beter in kan vinden dan het eerste dat CEO Paul De Geyter hem na het klassieke voorjaar had gedaan. Het deed de donkere onweerslucht tussen beide partijen helemaal opklaren. In die mate zelfs dat de gesprekken zeer gunstig evolueren. Greipel lijkt nu toch bereid om zijn carrière af te sluiten in het Belgische WorldTourteam waar hij acht jaar lang aan de slag is, wat een 'supercombinatie' met Caleb Ewan (die overkomt van Mitchelton-Scott) zeer waarschijnlijk maakt. De Duitser schuift zijn definitieve beslissing nog even voor zich uit, tot na de vrijdagetappe naar Valence, waarin hij nog een gooi wil doen naar de ritzege. (JDK)

