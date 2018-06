Toch straf gemiddelde van 1 goal per 2 interlands 13 juni 2018

Op grote toernooien lukte scoren nog niet, maar dat betekent niet dat Kane slechte statistieken moet voorleggen als international. In zijn 24 caps vond hij 13 keer de weg naar doel. Een straf gemiddelde van 0,54 goals per interland. Lukaku hijgt hem in de nek met een gemiddelde van 0,52 goals per interland. Niet slecht, maar op het WK straks in Rusland komen er nog een aantal spitsen in actie met een beter gemiddelde. De Marokkaan El Kaabi treft gemiddeld zelfs meer dan één keer per wedstrijd raak.

