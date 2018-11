Toch spontane acties bij bpost 17 november 2018

Lokale stakingsacties bij bpost hebben er gisteren toch weer voor gezorgd dat brieven en pakjes op sommige plaatsen niet werden bezorgd. Onder meer aan de sorteercentra van Brussel en Gent werden in de nacht van donderdag op vrijdag piketten opgesteld. "De actievoerders houden alle brieven en pakjes tegen, zowel inkomend als uitgaand. Enkel lege vrachtwagens mogen door", zegt vakbondsvrouw Hilde Segers (ACV-Transcom) aan de poorten van Brussel X. "De truckers zijn over het algemeen solidair en vragen gewoon om hun vrachtbrief af te tekenen. De politie is vannacht ook even poolshoogte komen nemen."

