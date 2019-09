Exclusief voor abonnees Toch onderzoek naar overleden brandweermannen 06 september 2019

00u00 0

Er komt dan toch een onderzoek naar de fatale brand in Beringen, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. In opdracht van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid moet een verslag worden opgesteld dat het mogelijk maakt om het incident van 11 augustus te evalueren en er lessen uit te trekken. In de nasleep van het drama werd duidelijk dat dergelijke incidenten nooit echt degelijk werden geëvalueerd of onderzocht. Experts zullen nu onder meer nagaan hoe de brand zich ontwikkelde, hoe de interventie werd opgebouwd en welke verbeteringen aan procedures en/of opleidingen nodig zijn. De twee betreurde pompiers kwamen om het leven toen een deel van het leegstaande gebouw instortte

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis