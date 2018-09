Toch nog schorsing in de maak voor Wesley en co 04 september 2018

De soap rond de schorsingen van Wesley (Club Brugge), Mehdi Carcela (Standard), Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk) is dan toch niet ten eind. Het bondsparket gaat in evocatie tegen de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep, die op 25 augustus oordeelde dat de drie spelers vrijuit zouden gaan. Het drietal werd vrijgesproken doordat de bewijsvoering van het goedkeuren van de indicatieve tabel door de Pro League niet geleverd kon worden. Door de procedurefout vervielen de schorsingen van Wesley (6 wedstrijden), Carcela (2 ), Ocansey (4 ) en Brogno (2), al had die eerste al twee speeldagen uitgezeten vooraleer zijn schorsing geschrapt werd. Vorige week diende de Bondsprocureur een verzoekschrift in. Wanneer de zaak voor de Evocatiecommissie zal verschijnen, is nog niet vastgelegd. (BF)

